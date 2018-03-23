بن سلمان في وول ستريت لطمأنة المستثمرين الأسبوع المقبل

يلتقي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع المقبل مع شخصيات بارزة من وول ستريت وكبرى المؤسسات الأمريكية خلال أول زياراته للولايات المتحدة منذ أصبح وليا لعهد السعودية العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوقف الأمير محمد في بوسطن وهيوستن ولوس انجليس وسان فرانسيسكو وسياتل بهدف تعزيز الاستثمارات. والتقى يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

وبينما تهدف الزيارة لتشجيع الغرب على الاستثمار في السعودية، فإنها تعد أيضا فرصة لولي العهد لطمأنة بعض المستثمرين الذين أقلقهم حجم حملة على الفساد أطلقتها المملكة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وما أحيط بها من تكتم وسرية.

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ونال الأمير محمد استحسان الغرب لسعيه من أجل الحد من اعتماد البلاد على النفط ولعمله على معالجة الفساد وإحداث تحول في المملكة.