غارة جوية أمريكية بالتنسيق مع حكومة السراج تقتل "إرهابيين اثنين" جنوب ليبيا

أفادت القيادة الأمريكية في أفريقيا في بيان أن القوات الأمريكية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري بجنوب ليبيا يوم السبت وقتلت "إرهابيين اثنين".
وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. وتابع البيان "طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة".
وأبلغ شاهد عيان في أوباري رويترز عبر الهاتف بأن دوي انفجار هائل سُمع ظهر يوم السبت تقريبا.
وقال إن منزلا في حي الفرسان تعرض لهجوم وتم العثور على جثتين هناك. ووفقا لشاهد العيان الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، قال سكان من الحي إن المنزل كان يتردد عليه أجانب.
ونفذت القوات الأمريكية غارات من آن لآخر تستهدف مسلحين في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما شنت القوات حملة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الليبية المعقل السابق للتنظيم في عام 2016 في الوقت الذي كانت فيه قوات محلية تحارب لطرد المتشددين من المدينة.
يورونيوز/ رويترز