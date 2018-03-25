شاهد بالفيديو: خروج الآلاف في كتالونيا للتظاهر ردّاً على اعتقال بوتشدمون

نزل آلاف المتظاهرين الذين يحملون أعلاماً كتالونية انفصالية اليوم، الأحد، الى شوارع برشلونة بعد توقيف الرئيس السابق للإقليم، كارلس بوتشدمون، على الحدود الألمانية الدنماركية صباح اليوم، خلال عودته من فنلندا إلى بلجيكا.
وتوجه المتظاهرون إلى أمام مقرّ مكتب المفوضية الأوروبية في برشلونة وأطلقوا شعارات منها "أطلقوا حرية السجناء السياسيين" و"بوتشدمون رئيسنا" ثم توجّهوا بعد ذلك إلى أمام مبنى القنصلية الألمانية.
وحصلت تظاهرات أخرى في أماكن أخرى من الإقليم منها مدينة جيرونا التي كان بوتشدمون يشغل منصب عمدتها قبل أن أن يصير رئيساً للإقليم في عام 2016.
كذلك دعت جهات سياسية تفضل بقاء الإقليم داخل إسبانيا إلى التظاهر المضاد أمام مقر الحكومة الإسبانية في الإقليم بهدف "دعم الدستور".
وكانت المحكمة العليا في إسبانيا قد قالت الجمعة الفائت إنها ستلاحق 13 قياديا كتالونيا بتهمة التمرد، بمن فيهم بوتشدمون الذي سافر إلى بلجيكا في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
يذكر أخيراً أن بوتشدمون كان عائداً بالسيارة عندما أوقفته الشرطة الألمانية.