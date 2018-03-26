شاهد: ومن كرة القدم ما قتل

غيّب الموت لاعب فريق مارسوني الكرواتي، برونو بوبان، السبت، في الملعب خلال مباراة فريقه أمام فريق سلافونيا في دوري القسم الثالث لكرة القدم.
وحسب مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل الإعلام، فقد اصطدمت كرة قوية بصدر بوبان بعيد مرور 15 دقيقة من اللعب، ليسقط على أرضية الملعب ويفقد الوعي، ورغم الإسعافات التي تلقاها برونو بوبان من قبل الأجهزة الطبية التي كانت هبّت لتقديم المساعدة له إلاّ أنه فارق الحياة بعد 40 دقيقة من محاولات إنعاش قلبه.
ورجحت وسائل إعلام كرواتية، أن يكون سبب الوفاة حدوث اضطراب في ضربات القلب بعد ضربة قاسية للرئتين، وربما انخفاض في الأوعية الدموية.
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وسبق وأن حدثت حالات وفاة مماثلة خلال المباريات، فقد سقط الكاميروني مارك فيفيان على أرضية الملعب أثناء مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، في العام 2003 في الدور نصف النهائي من كأس القارات، وتوفي على الفور.
كما توفي ميكلوس فيههر، خلال مباراة ناديه بنفيكا وفيكتوريا غيماريش في الدوري البرتغالي في العام 2004. وتوفي المصري محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي في العام 2006 حين سقط خلال التدريبات الصباحية لفريقه.
وتوفي أيضا النيجيري إندورانس إيداهور لاعب المريخ السوداني، في العام 2010، خلال إحدى مباريات فريقه بعد اصطدامه مع لاعب آخر بعد دقائق من بداية المباراة أمام فريق الأمل.