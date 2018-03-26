إطلاق عملية مطاردة جزيئات البلاستيك في البيئة

كل بضعة أشهر، يذهب مواطنو سامبوكا ومجتمعات ايطالية أخرى إلى عشرات المواقع لاخذ عينات على امتداد ضفاف الانهار لمعرفة مدى نظافتها أو تلوثها. مبادرة توفر بيانات مهمة وترفع الوعي العام حول الحفاظ على البيئة.

"نجري ثلاثة أنواع من الملاحظات: اثنتان منها باستخدام الكواشف الكيميائية التي تقيس محتوى النترات والفوسفات. والثالثة هي تحليل بصري يقيس تعكر المياه"، يقول الباحث المواطن ماركو غيونتي.