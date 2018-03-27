أي نتائج للمنتخبات العربية في "وديات" التحضير لمونديال روسيا 2018؟

خاضت المنتخبات العربية الأربعة المتأهلة لكأس العالم في روسيا، مساء الثلاثاء، مبارايات ودية للاستعداد للحدث الرياضي الأهم عالميا.
والتقت منتخبات مصر والمغرب وتونس والسعودية، كلا من اليونان وأوزبكستان وكوستاريكا وبلجيكا، على التوالي، وهي ثاني المباريات من هذا النوع.
مصر
بالنسبة للمنتخب المصري، فخسر أمام نظيره اليوناني بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ليتزيجروند" في سويسرا، وسجل لليونان اللاعب نيكولاوس كاريليس.
وقبل أيام، خسر "منتخب الفراعنة" بنتيجة هدفين لواحد أمام البرتغال، وسجل للأخير النجم كريستانو رونالدو، فيما سجل هدف مصر، النجم العالمي محمد صلاح، بانتظار آخر مباراة أمام المنتخب البلجيكي.
المغرب
أمام المنتخب المغربي، أو "أسود الأطلسي"، فسجل فوزه الثاني على التوالي، بهدفين لصفر، أمام نظيره الأوزبكي، سجلهما كل من أيوب الكعبي ومانويل مروان دا كوستا، بعد أن فاز على المنتخب الصربي، قبل أيام، بهدفين لواحد، سجلهما حكيم زيباش وخالد بوطيب، فيما سجل الصربي دوشان ناديتش هدف بلاده الوحيد.
تونس
بدوره، حقق المنتخب التونس انتصارا مهما أمام منتخب كوستاريكا، بهدف نظيف، سجله وهبي الخزري، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ألينز ريفيير" جنوب فرنسا.
وبنفس النتيجة فاز المنتخب التونسي على نظيره الإيراني قبل أيام، وسجل الهدف اللاعب ميلاد محمدي کشمرزي خطأ في مرمى فريقه.
وتبقى أمام "نسور قرطاج" مباراة وحيدة أمام البرتغال في إطار استعداداته للمونديال.
السعودية
وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره البلجيكي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الملك بودوان" في العاصمة بروكسل.
وسجل الأهداف كلا من روميلو لوكاكو، (هدفين)، وميتشي باتشواي وكيفن دي بروين.