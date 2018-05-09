مع اقتراب موعد انطلاق نهائيات كاس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، رافقت تحضيرات المنتخب التونسي ظهور اغان تحفز الفريق على الآداء المميز، وانخراط التونسيين في دعم فريقهم، خلال المونديال، الذي يعد احتفالا كرويا بقطع النظر عن المتوج.
"يا توانسة جايين" أغنية تواكب استعدادات المنتخب التونسي لمونديال روسيا 2018
"يا توانسة جايين" أغنية تواكب استعدادات المنتخب التونسي لمونديال روسيا 2018
إحدى هذه الأغاني تحمل اسم "يا روسيا جايين" بلحن مقتبس من أغنية "كالينكا الروسية، وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في شكل شريط مصور يحكي باقتضاب تقاليد من الحياة اليومية للتونسيين، وذلك قبل أسابيع عدة.
ولكن قبل بضعة أيام ظهرت نسخة مصورة جديدة في شريط إشهاري لوكالة اتصالات تونسية، بمشاهد مختلفة وبآداء بلكنة روسية مع تغيير طفيف للكلمات.
ومنذ إطلاق الشريط المصور الاخير الأسبوع الماضي، ما فتئ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يكثفون تداوله على الانترنت، معربين عن إعجابهم بالفكرة المبتكرة والمميزة للشريط المصور، وببساطة الكلمات التي حملت روح الدعابة والفكاهة، بلمسة تونسية.وسوف يلاقي المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم في مجموعته كلا من أنجلترا وبلجيكا وبنما. وكانت كل من المغرب ومصروالسعودية ترشحت بدورها إلى المونديال.