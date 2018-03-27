فرنسا ستخفض العمر القانوني للأطفال لدخول مدارس الحضانة من ست سنوات الى ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من العام الدراسي المقبل 2018-2019.
ماكرون يحدد العمر الإلزامي لدخول المدرسة بـ3 سنوات
ماكرون يحدد العمر الإلزامي لدخول المدرسة بـ3 سنوات
هذا التدبير له سمة رسمية فقط، وذلك لأنه فعلياً، 11.8% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنتين وثلاث سنوات ومعهم غالبية أولئك بين الثلاث والخمس سنوات قد بدأوا تعليمهم في صفوف الحضانة العام الحالي وقبل ذلك، كما أشارت أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية في تقريرها الصادر هذا العام.
ويقول هذا التقرير ان أطفال فرنسا الذين بلغوا الثالثة من العمر جميعهم مسجلين في المدارس، في حين أن المعدل العالمي يصل الى 70%.
الإعلان الرسمي لهذا القرار صدر يوم الثلاثاء عن رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون بمناسبة افتتاح مؤتمر خاص بمدارس الحضانة في باريس.
هذا المؤتمر يهدف لإعادة التفكير بأسس ودور هذه المدارس. ويشارك فيه، على مدى يومين، أكثر من 300 مدرس وخبير تربوي ونفسي في شؤون الطفولة. ومن أهم المواضيع المطروحة فيه: تطوير ذاكرة الأطفال، ونوعية نوم وصحة هذا الانسان الصغير من الولادة وحتى سن السادسة.
الحضانة في أوروبا
على المستوى الأوروبي، العمر الذي يبدأ فيه الطفل في الذهاب الى المدرسة يتراوح بين أربع سنوات في لوكسبورغ مثلاً، وسبع سنوات في السويد أو بلغاريا. غالبية دول الاتحاد الأوروبي (13 من أصل 278)، اختارت سن السادسة ليبدأ الطفل تعليمه في صفوف الحضانة.