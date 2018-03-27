بوتين يزور موقع حريق اندلع بمركز تجاري ويهاجم "الاستهتار"

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، موقع حريق شب في مركز تجاري وأسفر عن مقتل 64 شخصا، وهاجم "الإهمال الجنائي"، الذي قال إنه السبب في ارتفاع عدد الضحايا، فيما قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، إن بوتين أعلن أن يوم الأربعاء سيكون يوم حداد عام على ضحايا المركز.

وقال المحققون في الحادث، الذي يعد أحد أكبر الحرائق التي شهدتها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، إن مخارج الطوارئ كانت مغلقة مخالفة للقانون، وإن نظام الإنذار من الحريق لم يعمل كما ينبغي.

"بسبب الاستهتار.."

والتهم الحريق بعد ظهر يوم الأحد الطوابق العليا من مركز "وينتر تشيري" للتسوق، في مدينة كيميروفو، الذي يضم مجمعا لدور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب للأطفال، ويخشى أن يكون عشرات الأطفال ضمن الضحايا.