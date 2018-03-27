بوتين يزور موقع حريق اندلع بمركز تجاري ويهاجم "الاستهتار"

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، موقع حريق شب في مركز تجاري وأسفر عن مقتل 64 شخصا، وهاجم "الإهمال الجنائي"، الذي قال إنه السبب في ارتفاع عدد الضحايا، فيما قالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، إن بوتين أعلن أن يوم الأربعاء سيكون يوم حداد عام على ضحايا المركز.
وقال المحققون في الحادث، الذي يعد أحد أكبر الحرائق التي شهدتها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، إن مخارج الطوارئ كانت مغلقة مخالفة للقانون، وإن نظام الإنذار من الحريق لم يعمل كما ينبغي.
"بسبب الاستهتار.."
والتهم الحريق بعد ظهر يوم الأحد الطوابق العليا من مركز "وينتر تشيري" للتسوق، في مدينة كيميروفو، الذي يضم مجمعا لدور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب للأطفال، ويخشى أن يكون عشرات الأطفال ضمن الضحايا.
وإلى جانب مشاعر الحزن والصدمة، أثار الحادث حالة من الغضب العام بسبب القصور الواضح في معايير التأمين من الحرائق في مركز التسوق.
ووصل بوتين، الذي أعيد انتخابه الأسبوع الماضي، إلى مكان الحادث، ووضع الزهور عند نصب تذكاري مؤقت لضحايا الحريق.
وقال خلال اجتماع مع وزراء في كيميروفو: "ماذا يحدث هنا؟ هذه ليست حربا وليست انفجارا لغاز الميثان. جاء الناس للاسترخاء. نتحدث هنا عن السكان وفقد الكثيرين من الناس".
وتسائل: "لماذا؟ بسبب بعض الإهمال الجنائي، بسبب الاستهتار. كيف يكون حدوث ذلك ممكنا؟".
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"نحن نحترق.."
من جانبها، قالت لجنة التحقيق المعنية بالنظر في الجرائم الكبرى، إن نظام الإنذار من الحريق في المركز التجاري معطل منذ يوم 19 مارس/آذار، وإن حارس الأمن لم يستخدم جهاز مخاطبة رواد المركز لتنبيه الناس لضرورة إخلاء المكان.
وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص بالفعل، منهم موظفان اثنان من الشركة المسؤولة عن نظام الإنذار من الحريق في المركز التجاري.
فيما قال مسؤولون إن التعرف على العديد من الجثث سيتطلب إجراء اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه).
وأظهرت قائمة غير رسمية للمفقودين تداولتها وسائل الإعلام الروسية أن أكثر من 20 طفلا بين المفقودين بعضهم في سن الخامسة.
كما نشر الإعلام الروسي رسالة نصية من هاتف محمول خاصة بواحدة من المفقودين، وتدعى ماريا موروز (13 عاما)، تقول فيها: "نحن نحترق. أحبكم جميعا. ربما يكون هذا هو الوداع".