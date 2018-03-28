كرواتيا تشتري طائرات أف-16 من إسرائيل وقيمة الصفقة نصف مليون دولار

ستبيع إسرائيل كرواتيا طائرات مقاتلة من طراز أف-16، وهي طائرات مستخدمة ومطورة وبإمكانها أن تحلّ محلّ طائرات ميغ-21، المقاتلة القديمة لدى كرواتيا. وتمّ الإعلان عن الصفقة التي تمّ الحديث عنها خلال منتدى دافوس الاقتصادي بعد موافقة مجلس الدفاع الكرواتي على العرض الإسرائيلي.

وأعلنت الحكومة الكرواتية عن قرارها عقب اجتماع مطول مع فريق من الخبراء من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للجيش الكرواتي. وكانت الحكومة الكرواتية قد تسلمت العام الماضي 4 عروض لشراء طائرات مقاتلة جديدة، وكانت من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية ومن اليونان ومن إسرائيل، وكل هذه العروض الثلاثة تتعلق بطائرات أف-16، ثم من السويد التي عرضت طائرات جديدة طراز جي أيه أس 39 غريبن.

وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان كان قد أجرى زيارة إلى كرواتيا في الخريف الماضي لإجراء محادثات في هذا الشأن وتعزيز التعاون الأمني مع كرواتيا. وتقدر قيمة الصفقة لشراء 12 طائرة أف-16 مستخدمة من إسرائيل بحوالي نصف مليار دولار، سيتمّ دفعها كأقساط سنوية لعشر مرات.