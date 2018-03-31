أعلنت شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية يوم السبت إن السيارة التي ارتطمت بحاجز لطريق سريع بولاية كاليفورنيا كانت مبرمجة على نظام القيادة الذاتية.
تيسلا تسحب 123 ألف سيارة بعد حادث كاليفورنيا
تيسلا تسحب 123 ألف سيارة بعد حادث كاليفورنيا
ويأتي الإعلان ليثير المزيد من الشكوك حول مدى فاعلية وأمان أنظمة القيادة شبه المستقلة التي تصنعها الشركة.
وتوفي سائق السيارة تيسلا موديل إكس الأسبوع الماضي إثر الارتطام الذي أدى لنشوب حريق بمقدمة السيارة.
وقال بيان تيسلا إن سجلات المركبة أظهرت أن السائق، البالغ عمره 39 عاماً، لم يستجب لتحذيرات برنامج القيادة التي أطلقت قبل الارتطام.
وأضاف البيان: "كان لدى السائق 150 متراً من رؤية الحاجز الخرساني بالطريق لكن سجلات السيارة تُظهر أنه لم يستجب لتفادي الحاجز".
ولم يوضح البيان لماذا لم يكشف برنامج القيادة الذاتي عن وجود الحاجز.
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ويساعد نظام القيادة الذاتي على القيادة دون الحاجة لوضع أيدي السائقين على المقود ولكن تشترط تيسلا على سائقي سياراتها أن يلزموا وضع أيديهم أثناء قيادتهم للسيارات.
وستقوم تيسلا بسحب 123 ألف مركبة من موديل إس سيدان مما تم تصنيعه قبل العام 2016 وذلك بسبب التآكل المفرط للمسامير المستخدمة بمعززات توجيه المقود.