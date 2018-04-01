قامت السلطات العراقية يوم الأحد بتسليم رفات 38 هندياً قتلوا على يد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشمال العراق عام 2014.
الهند تتسلم رفات 38 مواطناً قتلوا على يد داعش بالعراق
الهند تتسلم رفات 38 مواطناً قتلوا على يد داعش بالعراق
وتم تسليم الجثث التي تعود لعمال هنود عبر السفير الهندي ببغداد قبل اصطحابها إلى الهند على متن طائرة حربية بحضور وزير الخارجية الهندي فيجاي كومار سينغ.
وأكد السفير الهندي ببغداد براديب سينغ راجبوروهيت إنه تم التأكد من تطابق الحمض النووي للجثث، مضيفاً أنه لا تزال هناك جثة مفقودة لأحد العاملين الهنود بالموصل.
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وتم اكتشاف جثث العمال الهنود بمقبرة جماعية بواسطة القوات العراقية التي حررت الموصل من قبضة قوات التنظيم العام الماضي.
وعاش ما لا يقل عن 10 آلاف هندي بالعراق قبل سيطرة داعش على شمال البلاد.