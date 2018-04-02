توج الأمريكي جون ايسنر بأكبر لقب في مسيرته في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد فوزه لأول مرة على الألماني أليكسندر زفيريف بمجموعتين لواحدة 6-7 و6-4 و6-4 .
أول لقب لإيسنر في بطولة ميامي للتنس
أول لقب لإيسنر في بطولة ميامي للتنس
وظهر الإرهاق على ايسنر البالغ عمره 32 عاما في المجموعة الثانية، لكنه فاز بالشوط التاسع ليتقدم ب 5 -4.
وسيسمح هذا الفوز لإيسنر بالوصول إلى أفضل تصنيف عالمي للاعب أمريكي في الوقت الحالي بعد تقدمه إلى المركز التاسع في التصنيف الذي صدرهذا الإثنين.
وكانت هذه المواجهة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، هي آخر مباراة تحتضنها أرضية كراندون بارك منذ 32 عاما، بعدما تقرر نقل المسابقة إلى ملعب جديد في العام المقبل.