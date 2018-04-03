بن سلمان يكشف في حواره مع " ذا أتلانتيك" عن أضلاع مثلث الشر في العالم

وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إيران وجماعة الإخوان المسلمون والتنظيمات الإرهابية بمثلث الشر في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال بن سلمان في الحوار الذي أجرته معه مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية إن مثلث الشر هذا يسعى للترويج لأفكار خاطئة عن الإسلام من خلال فكرة أن واجب كل مسلم إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية القوية عن طريق كل الوسائل من بينها إستعمال لقوة.
ولفت الأمير الشاب إلى ان كل من إيران وجماعة الإخوان المسلمون والجماعات الإرهابية ينشرون هذا الفكر الخاطئ بهدف تحقيق أطماعهم الشخصية.
وشدد بن سلمان على أن الله ورسوله لم يأمران بما يدعو إليه مثلث الشر لأن تعاليم الإسلام تنص على نشر كلام الله والرسول بقوله "هذه المهمة هامة جدا ويجب إنجازها، ولكن الأمور تغيرت اليوم، ففي الدول غير المسلمة، كل إنسان حر في اختيار معتقده وما يؤمن به، كما ان الكتب الدينية متاحة في جميع الدول ومن هذا المنطلق بالإمكان إيصال الرسالة النبوية".
وأردف بن سلمان قائلا " القتال من أجل نشر الإسلام لم يعد واجبًا على المسلمين بما ان الدين الإسلامي ينص على القيام بالدعوة وهذا ما يتلاعب فيه مثلث الشر عندما يرفعون شعارات مغالطة ويخبرون المسلمين بأن واجبهم كمسلمين ومن أجل كرامتهم يتطلب تأسيس إمبراطورية إسلامية عن طريق العنف والقوة وفقا لأيديولوجية غير صحيحة.
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إيران والإخوان المسلمون
ومضى الأمير السعودي في حديثه عن مثلث الشر بقوله "إن النظام الإيراني الذي يريد نشر فكره المتطرف، الفكر الشيعي المتطرف يعتقد أنه إذا تم نشر هذا الفكر فإن الإمام المخفي سيظهر وسيعود ليحكم العالم من إيران وينشر الإسلام حتى الولايات المتحدة. وهم يقولون ذلك كل يوم منذ الثورة الإيرانية عام 1979. وهذا الشيء مُسلّمٌ به في قوانينهم وتثبته أفعالهم. أما جماعة الإخوان المسلمين وهو تنظيمٌ متطرف آخر يرغب في استخدام النظام الديمقراطي من أجل السيطرة على الدول ونشر الخلافة في الظل تحت زعامتهم المتطرفة عبر العالم من اجل تأسيس الإمبراطورية المتطرفة التي يحكمها مرشدهم.
الجماعات الإرهابية
أما فيما يتعلق بالضلع الثالث لها المثلث، الجماعات الإرهابية فقال بن سلمان "كل من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية يستخدمون القوة في كل شيء من اجل إجبار المسلمين والعالم على أن يكونوا تحت حكمهم وأيديولوجيتهم المتطرفة عنوة.
ذكر ولي العهد السعودي بقادة هذه التنظيمات حين قال "إن قادة تنظيم القاعدة وقادة تنظيم الدولة الإسلامية كانوا كلهم في الأصل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وقائد تنظيم الدولة الإسلامية".
وفي الأخير أشار بن سلمان إلى ان "هذا المثلث يروج لفكرة أن الله والدين الإسلامي لا يأمرنا بنشر الرسالة فقط، بل بناء إمبراطورية يحكمونها بفهمهم المتطرف، وهذا يخالف شرعنا وفهمنا".
واكد الأمير السعودي ان فكر هذا مثلث الشر يخالف مبادئ الأمم المتحدة أيضًا، وفكرة اختلاف القوانين في مختلف الدول حسب حاجة كل دولة، مؤكدا ان كل من المملكة السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والإمارات العربية واليمن تدافع على فكرة أن الدول المستقلة تركز على مصالحها وبناء علاقات جيدة على أساس مبادئ الأمم المتحدة، ومثلث الشر لا يريد القيام بذلك".