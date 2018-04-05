اكتسحت عاصفة رملية أجزاء من منطقة منغوليا الداخلية شمالي الصين، ما أدى إلى انخفاض مستوى وضوح الرؤية عديد الأمتار بالنسبة لمستعملي الطريق، وقد أربكت العاصفة خدمات النقل الحديدي أيضا.
عاصفة رملية تكتسح منغوليا الداخلية شمالي الصين
عاصفة رملية تكتسح منغوليا الداخلية شمالي الصين
وأظهرت الصور عاصفة برتقالية ترابية قالت عنها السلطات المحلية إنها غطت مناطق متفرقة من البلاد بلغت مساحتها 1.5 مليون كيلومتر، بما في ذلك العاصمة بكين.
وقامت السلطات المحلية بتحذير السكان وطلبت منهم إغلاق النوافذ ووضع أقنعة لتجنب استنشاق الغبار، كما طالبت المستعملي الطريق باتخاذ الحيطة والحذر.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
بالفيديو: تعرف على سر الثلج البرتقالي الذي يغطي جبال أوروبا
القطب الجنوبي يرتدي الثوب الأبيض.. رحلة إلى أنتاركتيكا