توفي مخرج الرسوم المتحركة الياباني، إيساو تاكاهاتا، في مستشفى بطوكيو، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، بحسب ما نقلت وكالة جيجي اليابانية للأنباء.
وفاة مخرج مسلسل "هايدي" الياباني عن عمر الـ 82 عاما
وفاة مخرج مسلسل "هايدي" الياباني عن عمر الـ 82 عاما
إيساو تاكاهاتا أخرج بالتعاون مع الفنان الشهير هاياو مياكازي خلال السبعينات عددا من الأعمال التي حازت على شهرة عالمية، أبرزها مسلسل "هايدي، فتاة في جبال الألب" في العام 1974، وتعاونا في إخراج بعض حلقات مسلسل "طفل المستقبل كنون"، الذي عرف بنسخته العربية "عدنان ولينا".
وأسس المبدعان اليابانيان في العام 1985 استوديو "غيبلي"، وانتجا من خلاله أفلاما أشهرها "قبر اليراعات" الذي عرض في العام 1988، وفاز بجوائز عالمية بينها جائزة لجنة التحكيم وجائزة حقوق الطفل في مهرجان شيكاغو الدولي لأفلام الأطفال في العام 1994.
ورشح فيلم "حكاية الأميرة كاجويا"، آخر عمل أخرجه تاكاهاتا، لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم طويل للرسوم المتحركة في العام 2014.
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ولد تاكاهاتا في 29 تشرين الأول-أكتوبر 1935، في مدينة يوجيامادا، الذي أصبحت تسمى حاليا إيسه، بمقاطعة ميه شرق اليابان. وعندما كان في التاسعة من عمره، نجا من غارة أمريكية كبرى على مدينة أوكاياما.
تخرج تاكاهاتا في جامعة طوكيو وأخرج أول أفلامه في العام 1968.