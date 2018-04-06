رئيس جنوب إفريقيا يمثل أمام المحكمة بتهم الفساد

مثل رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما أمام محكمة يوم الجمعة، لمواجهة تهم بالفساد فيما يتعلق بصفقة سلاح قيمتها 2.5 مليار دولار، وقال لحشد من أنصاره تجمع خارج المحكمة إن براءته ستظهر.
ويمثل تحول زوما من "السيد الرئيس" إلى "المتهم رقم واحد" في أقل من شهرين، انتكاسة كبرى للرجل البالغ من العمر 75 سنة والذي ساد حكمه للبلاد لمدة 9 سنوات، ركود اقتصادي وخفض للتصنيف الائتماني.
ويواجه زوما اتهامات بينها الاحتيال والكسب غير المشروع وغسل الأموال.
وخلال جلسة إجرائية لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة طلب ممثلو الادعاء ومحامو زوما من محكمة دربان العليا تأجيل الجلسة حتى الثامن من يونيو/ حزيران، حتى يتسنى للجانبين الاطلاع والتحضير. ووافق القاضي ثيمبا سيشي على الطلب.
ويتطلب عقد أي محاكمة محتملة شهورا للتحضير لها.