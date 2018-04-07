مقتل 14 لاعباً في فريق هوكي للناشئين بكندا

قتل أربعة عشر شاباً وجرح أربعة عشر آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، مساء يوم الجمعة، نتيجة حادث سير على إحدى الطرقات السريعة في منطقة ساسكاتشوان غرب كندا.

على مسافة ثمانية وعشرين كيلومتراً من مدينة تيسدال الريفية، اصطدمت الحافلة التي كانت تقل فريق هوكي للناشئين بشاحنة قاطرة كما أفادت وسائل اعلام محلية. ويعرف هذا الفريق بفريق هومبولدت برونكوس وكان متوجهاً ليلعب أمام فريق نيباوين هوكس.

وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع حوالى الساعة الخامسة من بعد الظهر، حين اصطدمت الشاحنة بالحافلة، وقد أدى الحادث المؤسف الى مقتل أربعة عشر شخصاً واصابة أربعة عشر آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطرة. هؤلاء الضحايا تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والحادية والعشرين سنة.