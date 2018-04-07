بدء نشر قوات الحرس الوطني الامريكي على الحدود مع المكسيك

بدأ الحرس الوطني في ولاية تكساس الأمريكية في نشر قواته للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للولاية إذ لم يتمكن الرئيس دونالد ترامب من الحصول على موافقة الكونجرس أو المكسيك على تمويل كامل لتشييد الجدار الذي اقترحه على طول الحدود.

ويأتي نشر القوات الذي أعلنه مسؤولون في تكساس يوم الجمعة بعد أن وجه ترامب وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى طلب استخدام الحرس الوطني لمساعدة وزارة الأمن الداخلي في تأمين الحدود بأربع ولايات أمريكية في جنوب غرب البلاد بما في ذلك تكساس.

وصرح ماتيس يوم الجمعة بتمويل ما يصل إلى أربعة آلاف من قوات الحرس الوطني للعملية التي تستمر حتى 30 سبتمبر أيلول وفق مذكرة لوزارة الدفاع.

وأضاف أن القوات ستكون تحت "قيادة وسيطرة" حكام الولايات.

غضب مكسيكي

من جهته ادان الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو تصرفات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي اعتبرها بمثابة تهديد وقلة احترام.

وأعتبر الرئيس المكسيكي أن المشكلات الحقيقية التي تواجه ترامب هي الموجودة في الولابات المتحدة.

ولم ينجح ترامب حتى الآن في إقناع الحكومة المكسيكية أو الكونغرس الأمريكي بتمويل الجدار بالكامل.

الحرس الوطني في تكساس

وقال الحرس الوطني في تكساس إنه سيتم نشر 250 من أفراده وطائرات ومركبات ومعدات مراقبة على طول حدود الولاية مع المكسيك خلال الاثنين والسبعين ساعة المقبلة.

وقال البريغادير جنرال تريسي نوريس قائد الحرس الوطني في تكساس في مؤتمر صحفي إن التفاصيل المحددة للمهمة، بما في ذلك إجمالي عدد القوات التي سيجري نشرها والتكلفة، لم تتحدد بعد.

ويعمل الحرس الوطني على طول الحدود منذ عقود وقال نوريس إن نحو مئة من أفراد وزارة الدفاع في تكساس مكلفون حاليا بالعمل على طول الحدود في مهمة "مراقبة وإبلاغ".

وقال دوج دوسي حاكم أريزونا في تغريدة يوم الجمعة إنه سيجري نشر نحو 150 من أفراد الحرس الوطني على حدود الولاية الأسبوع الجاري.

المصدر: رويترز