مسلحو المعارضة في سوريا يغادرون دوما

أظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام سورية وصول الدفعة الأولى من الرهائن، الذين أطلق سراحهم من مدينة دوما السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، إلى معبر تسيطر عليه القوات الحكومية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق أوسع نطاقا لإجلاء الآلاف من مسلحي المعارضة إلى شمال سوريا.
ويمنح الاتفاق الذي رعته روسيا وجرى التوصل إليه يوم الاحد ممرا آمنا لمسلحي المعارضة، من آخر معقل لهم قرب دمشق، مقابل إطلاق سراح جماعة جيش الإسلام المعارضة سراح مئات الرهائن وأسرى الحرب.
وتوازيا مع وصول الدفعة الأولى من الرهائن، غادرت حافلة تقل عشرات المسلحين وأسرهم المنطقة المحاصرة، في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة بشمال سوريا، في ترتيب من المتوقع أن يكتمل خلال بضعة أيام.
وكان مفاوضون محليون ذكروا يوم الأحد أن مسلحي المعارضة توصلوا إلى اتفاق نهائي مع الجيش الروسي، يسمح لهم بمغادرة مدينة دوما السورية المحاصرة بموجب ترتيب يأتي بالشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة.
وقال المفاوضون إن الاتفاق من شأنه أن يسمح لمسلحي جماعة جيش الإسلام الذين لا يريدون المغادرة، بالتوصل إلى تسوية مع السلطات السورية دون أن تلاحقهم قوات الأمن. وقال مفاوضون لرويترز إن الاتفاق يشمل أيضا حظر التجنيد الإجباري لمدة ستة أشهر.
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