زوكربرغ يتعرض للإحراج في جلسة الكونغرس بسبب محل اقامته

أحرج السيناتور ديك دوربين مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، إذ طرح عليه السؤال: هل ستشعر بالارتياح إن شاركتنا اسم الفندق الذي أمضيت فيه ليلة البارحة؟ وذلك على هامش جلسات الاستماع في الكونغرس في قضية زوكربرغ يومي الثلاثاء والأربعاء.

للحظات، تلكأ زوكربرغ في الإجابة وبدا غير مرتاحا، ثم أجاب بلا. ثم سأله عن الناس الذين وجه رسائل لهم في الأسبوع الماضي؟ لكن زوكربرغ رفض أيضا، مشاركة مثل هذه المعلومات.