إسرائيل تهدد الأسد بإزالته مع نظامه

هددت قيادة الأمن والجيش الإسرائيلي الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، بأنهما سيدفعان ثمن أي "عملية إيرانية ضد إسرائيل يمكن أن تنطلق من سوريا".

ونقلت صحيفة "معاريف " الإسرائيلية عن مسؤولين كبار في الأمن الإسرائيلي "سنعمل على إزالة بشار الأسد ونظامه من الخريطة والعالم إذا حاول الإيرانيون ضرب إسرائيل أو مصالحها من الأراضي السورية".

وأضاف المسؤولون: "ننصح إيران بعدم المحاولة، لأن إسرائيل مصممة على التوجه حتى النهاية بهذا الشأن".