لطالما حلم ماساكي ناغومو بقيادة روبوت عملاق يشبه روبوتات الأفلام المتحركة اليابانية، وحلمه اليوم بات حقيقة.
تعرف على لاندووكر مونونوفو روبوت الساموراي العملاق
تعرف على لاندووكر مونونوفو روبوت الساموراي العملاق
ناغومو قام بصناعة روبوت عملاق بارتفاع 8.5 متراً ويزن سبعة أطنان، وأعطاه اسم : لاندووكر مونونوفو، تيمناً باسم قديم كان يطلق على محاربي الساموراي.
ناغومو البالغ من العمر 44 عاماَ هو مهندس وصانع آلات زراعية ياباني، قام بتطبيق قواعد صنع الماكينات الزراعية لصناعة وتركيب روبوت عملاق، فجعل في جسم الروبوت قمرة قيادة فيها شاشة كبيرة زجاجية للرؤية ومجموعة من الشاشات الصغيرة لمتابعة الرؤية الخلفية والجانبية، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات للتحكم في أطراف الروبوت، وقام بتزويده بمدفع قادر على رمي كرات مطاطية بسرعة 140 كيلومترا في الساعة.
ويبقى على ناغومو إيجاد طريقة سهلة لإخراج عملاقه المعدني من الباب الصغير للمصنع.