رومانيا "تحسد" مواطنيها المسجونين في سويسرا وتطالب باستعادتهم

طالب وزير العدل الروماني تودوريل تودر بإعادة مواطنيه المسجونين في سويسرا من الذين يقيمون فيها بصفة غير شرعية، من أجل إكمال مدة محكوميتهم في سجون بلاده.

وأعرب الوزير تورادير عن قناعته بأن السجون الرومانية هي أكثر حزماً وصرامة من السجون السويسرية، وقال: "أعيدوا هؤلاء الناس إلينا، وبعدها لن يتحدثوا عن فترة استجمام أمضوها في السجن".