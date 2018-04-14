قالت وكالة سانا السورية إن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت السبت لما وصفته بـ "العدوان الثلاثي" الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية في محيط دمشق وحمص.
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تسقط 13 صاروخا بمنطقة الكسوة في ريف دمشق
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تسقط 13 صاروخا بمنطقة الكسوة في ريف دمشق
وأشارت الوكالة إلى أن العدوان الثلاثي استهدف مركز البحوث في برزة ومستودعات للجيش العربي السوري في حمص حيث تصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ وأسقطتها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في تصريحات من البيت الأبيض عن البدء بتنفيذ العدوان المشترك مع فرنسا وبريطانيا متوعدا بأن تأخذ العملية "الوقت الذي يلزم" .وأعلنت بعد ذلك رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاركة بلديهما في العدوان.