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وزير الخارجية الفرنسي يقول إن الضربات العسكرية التي شاركت بها بلاده على سوريا، لا تهدف إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد.

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وزير الخارجية الفرنسي يقول إن الضربات العسكرية التي شاركت بها بلاده على سوريا، لا تهدف إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد.

وزير الخارجية الفرنسي يقول إن الضربات العسكرية التي شاركت بها بلاده على سوريا، لا تهدف إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد.
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العملية دامت حوالي ساعة وشملت بحسب شهود عيان مراكز استراتيجية في العاصمة دمشق.