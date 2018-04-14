نقلت وسائل إعلام سورية نقلا عن شهود عيان، أن أدخنة كثيفة تصاعدت فجر السبت من معهد البحوث العلمية في برزة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، وذلك جراء القصف الصاروخي الثلاثي الذي استهدفه.
شهود: إصابة مبنى الأبحاث العلمية بمنطقة برزة بدمشق
شهود: إصابة مبنى الأبحاث العلمية بمنطقة برزة بدمشق
وقالت وسائل الإعلام السورية إن الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة لم تتسبب سوى في أضرار مادية في مركز الأبحاث العلمية
وقال التلفزيون السوري إن الهجوم دمر مبنى يضم مركزا تعليميا ومعامل.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "الصواريخ التي ضربت موقعاً عسكرياً في حمص تم التصدي لها وحرفها عن مسارها ما أدى إلى جرح ثلاثة مدنيين".
وكان شهود عيان في دمشق قد تحدثوا عن سماع دوي انفجارات في أماكن متفرقة بالعاصمة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء العمليات العسكرية على سوريا.