شاهد: انتخابات رئاسية في الجبل الأسود وتوقعات بفوز مؤيد الانضمام للاتحاد الأوروبي

شهدت جمهورية الجبل الأسود عملية التصويت في انتخابات رئاسية التي من المتوقع أن يتقدم فيها ميلو ديوكانوفيتش، المؤيد لترشح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحزب الاشتراكيين الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه بفارق ضئيل عن المنافس الأقرب.
ويدلي الناخبون في جمهورية الجبل الأسود بأصواتهم في انتخابات رئاسية من شأنها أن تختبر مدى التأييد الشعبي لعضويتها بالاتحاد الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم ميلو ديوكانوفيتش، المؤيد لترشح البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بفارق ضئيل عن المنافس الأقرب.
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ويأتي في المرتبة الثانية وفقا لاستطلاعات الرأي ملادن بويانيتش وهو رجل أعمال مدعوم من تحالف من الأحزاب التي يرغب بعضها في تعزيز العلاقات مع روسيا. وإذا لم ينجح أي من المرشحين في الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات فمن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت هذا الشهر.
وتصدر ديوكانوفيتش المجال السياسي في بلاده في العقود الأخيرة، سواء عندما كان رئيسا للوزراء أو رئيسا للدولة التي يبلغ عدد سكانها 620 ألفا.
ورغم أن دور الرئيس شرفي إلى حد كبير إلا أنه في حال فوز ديوكانوفيتش فإن من المتوقع أن يمتلك نفوذا وسياسة نافذة داخل أروقة الحزب الحاكم.
وشابت الانتخابات البرلمانية في 2016 واقعة اعتقال مجموعة من القوميين الصرب بعد مزاعم بأنهم خططوا لاغتيال ديوكانوفيتش لتحل الأحزاب الموالية لروسيا محله في الحكم بهدف وقف انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي.