تظاهر العشرات أمام متجر لستاربكس بولاية فيلاديلفيا الأميركية اعتراضاً على قيام إدارة الفرع باستدعاء الشرطة و القبض على شخصين من أصحاب البشرة السوداء من داخل المتجر.
اتهامات بالعنصرية بعد القبض على أشخاص سود بمتجر لستاربكس
اتهامات بالعنصرية بعد القبض على أشخاص سود بمتجر لستاربكس
وأثارت الحادثة التي وقعت يوم الخميس الماضي غضباً شديداً ضد إدارة ستاربكس بعدما انتشر فيديو يُظهر إلقاء القبض على شخصين سود بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.
وأشارت تقارير صحفية أميركية أن الشخصين لم يقما بشراء أي منتجات، حيث كانا بالمتجر بانتظار حضور صديق ثالث.
وقال أعضاء شرطة الولاية إنهم لبوا نداء متجر إدارة ستاربكس الذي أبلغوا عن شخصين "يثيران المشاكل".
واعتذرت النائبة الإقليمية لستاربكس بفيلاديلفيا عن الواقعة، وقالت: إن "ما حدث هو أمر مؤسف ولا يعبر عن روح علامتنا التجارية".
ونشرت إدارة ستاربكس اعتذاراً رسمياً على صفحتها بموقع تويتر