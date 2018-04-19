العلاقة الخاصة بين بلاسيدو دومينغو وفيردي وسونيا يونشيفا

لعب فيردي دورًا مهمًا في مسيرة بلاسيدو دومينغو، انه قام بدور أكثر من 20 شخصية من شخصياته. هنا، يتحدث لنا عن انطباعاته حول المؤلف الموسيقي ونجمته المفضلة السوبرانو سونيا يونشيفا التي فازت بمسابقة أوبراليا في العام 2010.

بلاسيدو دومينغو:"فيردي رائع جداً في كل الفترات: فيردي المبكر، فيردي المتوسط​​، فيردي الناضج، فيردي الأخير، كل اعماله الأوبرالية استثنائية. تحدثت سابقا أيضاً عن الأفكار الإيقاعية لأن هناك هذه النغمات الأوبرالية الموسيقية الصغيرة، الكاباليتا (نغمة أوبرا موسيقية قصيرة) والأفكار الايقاعية، سواء في " لا ترافياتا" وفي "باريجي" وفي " يا كرابالجيو"... توجد كل المشاعر الإيقاعية في خط السوبرانو، والتينور، والباريتون، والميزو. في اعماله كل هذا التنوع المدهش. "

سونيا يونشيفا :"يمكنكم سماع كل ما تعلمته منه. لأننا نكرر بالضبط ما يقوله لنا. لقد استوعبنا كل طاقته. "

بلاسيدو دومينغو:"كنت محظوظاً جداً لسماعها منذ بداياتها، اننا فخورون جداً بفوزها في أوبراليا. أنا سعيد جداً، من المُلهم جداً أن أغني مع فنان عميق، بمثل هذه التقنية، ,بمثل هذا الشعور".

سونيا يونشيفا:"لاسيدو فنان سخي بشكل غير معقول واحتفظ بهذه الصفة طوال هذه السنين، انني مشبعة بهذه الطاقة التي تنبع من أشياء بسيطة وتجعل الحياة أكثر جمالا، إنه شيء ثمين جدا".