اغتيال أكاديمي فلسطيني في ماليزيا وحركة حماس وعائلته تتهم الموساد

اغتيل فجر السبت في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، الأكاديمي الفلسطيني الدكتور فادي البطش، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه لدى توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. واتهمت حركة حماس وعائلته جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن أياد غادرة وراء اغتيال البطش في كوالالمبور.

ونعت حماس على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر البطش وقالت إنه "ابنًا من أبنائها البررة، وفارسًا من فرسانها، وعالمًا من علماء فلسطين الشباب، وحافظًا لكتاب الله، وابن جباليا المجاهدة"

ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن قائد شرطة كوالالمبور، داتوك سيري مازلان لازم، أن مهاجمين كانا يركبان دراجة نارية استهدفا البطش بـ 10 رصاصات عند الساعة 6 صباحا لدى خروجه من مكان سكنه. وأصابت إحدى الرصاصات الرأس ما تسبب في مقتله على الفور في الموقع. وقد عثرت السلطات على أربع رصاصات في جسد الضحية.

وأوضحت الشرطة أن البطش كان أيضا بمثابة إمام للمسجد الواقع بالقرب من المجمع السكني حيث كان يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة. وقد فتحت السلطات الماليزية تحقيقا لمعرفة الجناة، وستتم دراسة الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع.

موقع الحادث بعدسة وسائل إعلام ماليزية

وفادي البطش (35 عاما)، باحث في علوم الطاقة ومحاضر في المعهد الماليزي البريطاني في جامعة كوالالمبور، وهو من سكان مدينة جباليا. وكان من المفترض أن يغادر ماليزيا يوم الأحد إلى تركيا، لحضور مؤتمر علمي، بحسب ما قالت العائلة لوسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن فادي البطش حاصل على العديد من الجوائز العلمية، وهو أول عربي يفوز بجائزة منحة "خزانة" الماليزية في العام 2016، ولديه درجة دكتوراه في الهندسة الكهربائية "إلكترونيات القوى" من جامعة في ماليزيا.

واتهم خالد البطش، وهو قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" ومن عائلة الضحية، جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف عملية الاغتيال.

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