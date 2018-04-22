إيران تعتقل ممثل إدعاء سابق أدين في قضية وفاة معتقل عام 2009

قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد إن السلطة القضائية الإيرانية اعتقلت ممثل ادعاء سابقا محكوما عليه بالسجن لمدة عامين لصلته بوفاة معتقل بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2009.
وأورد موقع السلطة القضائية على الإنترنت (ميزان أونلاين) أن ضباطا اعتقلوا سعيد مرتضوي، الذي كان من قبل ممثلا للادعاء في طهران، في شمال إيران وأنه في طريقه للسجن لتنفيذ عقوبته.
وفي أواخر العام الماضي صدر حكم على مرتضوي بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بالتواطؤ فيما يتعلق بوفاة رجل ألقت السلطات القبض عليه بعد احتجاجات طالبت بالإصلاح. ونفى مرتضوي التهمة.
وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مرتضوي اختفى بدلا من أن يسلم نفسه للسلطات لتنفيذ حكم سجنه وهو ما دفع نشطاء إلى طباعة صوره ولصقها في الشوارع وعليها ما يفيد بأنه مطلوب. وعلى مدى سنوات تعرض مرتضوي لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب دوره في التضييق على المعارضة.
ويقول نشطاء حقوقيون إن ثلاثة معتقلين قُتلوا وتعرض كثيرون للتعذيب في مركز احتجاز جنوبي طهران بعد مظاهرات بأنحاء البلاد في العام 2009 خلال فترة تولي مرتضوي لمنصبه.
وذاع صيت مرتضوي للمرة الأولى بعد العام 2000 بسبب دوره في إغلاق عدد من الصحف الإصلاحية عندما كان رئيسا لمحكمة ثورية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
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