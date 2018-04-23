الجداريات تزين شوارع المغرب

عشرون فناناً من أحد عشر بلداً تجمعوا لإضافة العديد من الألوان والأشكال على جدران العاصمة المغربية الرباط، في تظاهرة فنية استمرت لمدة أسبوع.

مهرجان "جدار.. لوحات الشارع" في المغرب اختتم الأحد دورته الرابعة، تاركاً وراءه مجموعة من الجداريات التي أذهلت سكان وزائري المدينة الساحلية الساحرة.