قد يسرق البعض ذهباً ويسعى آخرون لنهب الأموال أو الفضة أو البلاتين، ولكن لصاً أميركياً تفرد بجريمته فسرق أطناناً من غذاء الفاهيتا وبقيمة أعلى مما يبلغه الكثير من المنتجات الذهبية والفضية.
السجن 50 عاماً لرجل سرق فاهيتا بقيمة 1.2 مليون دولار
السجن 50 عاماً لرجل سرق فاهيتا بقيمة 1.2 مليون دولار
وحكمت محكمة بولاية تكساس الأميركية على موظف سابق بمركز لاحتجاز الأحداث بالسجن لمدة 50 عاماً بعدما اتعرف بسرقته لوجبات فاهيتا بقيمة 1.2 مليون دولار.
وقام الموظف جيلبرتو إيسكاميلا (53 عاماً) باستغلال وظيفته لطلب أطنان من وجبات الفاهيتا باسم المركز بشكل يومي قبل أن يقوم ببيعها لحسابه الخاص عبر عدد من متعهدي الوجبات.
وقال إيسكاميلا للمحكمة: "لقد كنت أنانياً. بدأ الأمر صغيراً ثم ازداد حتى خرج عن السيطرة".
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وتم كشف سرقات إيسكاميلا العام الماضي حين اضطر للتغيب عن العمل في أحد الأيام ووصل 360 كيلوغراماً من الفاهيتا إلى المركز باسمه.
ولا يقدم المركز وجبات الفاهيتا للأحداث المحبوسين به.
وقال المدعي بيتير غيلمان غنه طلب من القاضي توقيع العقوبة القاسية على إيسكاميلا لتوصيل رسالة فادها أن الموظفين الحكوميين سيعاقبون عقاباً شديداً حال استغلالهم لمناصبهم.