قالت الشرطة الإسبانية يوم الأربعاء إنها وجدت ما يقارب 9 أطنان من الكوكايين المخبأ بشحنة للموز قادمة من كولومبيا ومغلفة في صناديق وعلب آيفون.
رقم قياسي أوروبي جديد بعد ضبط 9 أطنان من الكوكايين مخبأة في الموز في إسبانيا
رقم قياسي أوروبي جديد بعد ضبط 9 أطنان من الكوكايين مخبأة في الموز في إسبانيا
وأضافت الشرطة إن الشحنة تمثل رقماً قياسياً أوروبياً من حيث كمية المخدرات المضبوطة.
وقال وزير الداخلية الإسباني خوان ثويدو إن الشحنة كانت على متن سفينة رست بميناء الجزيرة الخضراء بجنوب إسبانيا الأحد الماضي.
وأضاف أنه تم القبض على ستة أشخاص مشتبه بتورطهم في تهريب الشحنة بكل من إسبانيا ومدينة ليون الفرنسية.
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ويعتبر ميناء الجزيرة الخضراء موقعاً لاستقبال العديد من شحنات المخدرات بأوروبا نظراً لزخم الشحنات الواردة إليها كل عام ولموقعه الاستراتيجي، حيث استقبل وصدّر أكثر من 100 مليون طن من الشحنات خلال العام 2017.
وصادرت السلطات الإسبانية 6 أطنان من الكوكايين بالميناء نفسه شهر كانون الثاني-يناير الماضي.