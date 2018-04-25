قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى أن النظام في قطر سينهار في أقل من اسبوع واحد إذا رفعت الولايات المتحدة الاميركية حمايتها عن الإمارة الصغيرة، وذلك من خلال سحب قاعدتها العسكرية الجوية التي تستضيف مقر قيادة القوات المركزية الأميركية في العديد جنوب غرب الدوحة.
الجبير: النظام في قطر سيسقط في أقل من أسبوع إذا رفعت أميركا حمايتها عنه
الجبير: النظام في قطر سيسقط في أقل من أسبوع إذا رفعت أميركا حمايتها عنه
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير مطالبته قطر بضرورة دفع ثمن بقاء القوات الأميركية في سوريا وان تقوم الدوحة بإرسال جنودها إلى هناك قبل أن يلغي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما أسماه الوزير السعودي بالحماية الأميركية لدولة قطر من خلال وجود قاعدة جوية أميركية كبيرة على أراضيها.
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وكان ترامب كرر خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض الثلاثاء من أن دولا في الشرق الأوسط لن تصمد طويلا وستسقط في حال اتخذت واشنطن قرارا برفع الحماية عنها، وشدد على ان هذه الدول عليها أن تدفع الثمن من اموالها لقاء حمايتها.