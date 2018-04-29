سلط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الضوء على ضرورة الوحدة الخليجية يوم الأحد خلال زيارة قصيرة للعاصمة السعودية الرياض.
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي العاهل السعودي ويشدد على أهمية الوحدة الخليجية
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي العاهل السعودي ويشدد على أهمية الوحدة الخليجية
وقال في مؤتمر صحفي "الوحدة الخليجية ضرورية ونحن نحتاج لتحقيقها".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أوقفت الحركة والتجارة مع قطر في يونيو حزيران الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا وتقول إن هذه الدول تهدف إلى كبح سيادتها.
أمن السعودية أولوية للولايات المتحدة
وزير الخارجية الأمريكي أكد ان أمن المملكة العربية السعودية يمثل اولوية للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلادة ستعمل عن كثب مع المملكة لمواجهة التهديدات التي تواجهها السعودية وعلى رأسها إيران التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة.
بومبيو طالب الدول ذات الأغلبية المسلمة بان تأخذ زمام القيادة في محاربة الارهاب والتطرف حول العالم، وقال وزير الخارجية الامريكي بان السعودية ستكون في مقدمة تلك الدول التي تحارب الارهاب.
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