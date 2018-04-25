يقدم بعض الموسيقيين السوريين من ذوي المواهب عروضهم الفنية في شوارع بروكسل، عبر أداء الموسيقى يريد هؤلاء السوريون ممن فروا من ويلات الحرب التي تمزق بلدهم، من نشر رسالة تضامن مع السوريين و مع العالم أجمع..على بعد آلاف الكيلومترات من بيوتهم، صنع هؤلاء السوريون الحدث في العاصمة البلجيكية.
فنانون سوريون يعزفون دفاعا عن اللاجئين
فنانون سوريون يعزفون دفاعا عن اللاجئين
Point of view
فكرة جيدة حقا،أن نقدم منظورا آخر،يختلف عن التفكير السائد عند الناس عندما يتناهى إلى مسامعهم، كلمة سوري أو لاجىءالمغنية السورية
ويقول شمس الغنيمي مؤسس سيريان غوت تالنت
أسست سيريان غوت تالنت، مباشرة بعد الاعتداء الذي ضرب باتاكلان، بباريس، وكان هدفي هو إرسال رسالة مفعمة بالتضامن، ما بين اللاجئين السوريين ممن تم التهجم عليهم وعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام، وما بين أولئك الأوروبيين ممن استقبلوهم بالترحاب.
يريد هؤلاء السوريون الفنانون والموهوبون، المساهمة في تغيير وجهة النظر بشأن السوريين عبر التركيز على المناحي الإيجابية من وجودهم.
المغنية لؤلؤة رحمون علقت قائلة
فكرة جيدة حقا، أن نقدم منظورا آخر يختلف عن التفكير السائد عند الناس عندما يتناهى إلى مسامعهم، كلمة سوري أو لاجىء
جاء هذا العرض الغنائي في الوقت الذي ينعقد في العاصمة البلجيكية مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.
عازف الكمان مباد سليمان ، 19 سنة ، من الرقة أوضح قائلا
"نحاول أن نبعث برسالة عبر أنغام موسيقية جميلة ، مفادها أننا نتعلم اللغة، و نذهب إلى المدرسة ، ونقوم بكل ما هو إيجابي، في هذا البلد..العظيم بالنسبة لنا.
شاهد عرضا موسيقيا لسيريان غوت تالانت