شاهد: سعوديات يتدربن على رفع الأثقال في صالة رياضية نسائية في الدمام

تتنفس المرأة السعودية اليوم هواء الحرية، ليس فقط بعد السماح لها بقيادة السيارات بل أصبح بوسعها أن تذهب إلى صالات الرياضة الخاصة بالنساء كما في أحدث الصالات الرياضية النسائية يمدينة الدمام.
المثير في الأمر أنها ليست الرياضات النسائية البسيطة مثل الركض أو بعض التدريبات اليومية بل اختارت التحدي الأصعب وهو ممارسة الرياضات الثقيلة التي طالما احتكرها الرجال مثل رفع الأوزان والأثقال.
وسمحت المملكة المحافظة للصالات النسائية بفتح أبوابها في وقت سابق من هذا العام، وسط موجة واسعة من التغيير الاجتماعي والثقافي وفقا لرؤية ولي العهد محمد بن سلمان.
وسرعان ما امتلأت هذه الصالات النسائية بالشابات الراغبات في ممارسة الألعاب.
للمزيد على يورونيوز:
وفي فبراير/شباط من العام الجاري، نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن الأميرة ريما بنت بندر، نائبة رئيس شؤون المرأة في الهيئة العامة للرياضة، قولها أن التراخيص ستمنح لإقامة صالات رياضية للنساء في كل حي حسب ما أوردته صحيفة عكاظ..
وفي سبتمبر/ أيلول من العام الماضي أمر ولي العهد محمد بن سلمان بالسماح النساء بقيادة السيارات، وورد في المرسوم الملكي تشكيل هيئة وزارية لتقديم المشورة في غضون 30 يومًا ثم تنفيذ الأمر بحلول 24 يونيو 2018.
كما أعلن مكتب المدعي العام السعودي مؤخراً عن الاستعانة بمحققات بدءاً من شهر مايو/ آيار المقبل، كذلك خصصت المملكة 140 وظيفة بالمطارات السعودية للمتقدمات من النساء.