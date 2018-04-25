شاهد: سعوديات يتدربن على رفع الأثقال في صالة رياضية نسائية في الدمام

تتنفس المرأة السعودية اليوم هواء الحرية، ليس فقط بعد السماح لها بقيادة السيارات بل أصبح بوسعها أن تذهب إلى صالات الرياضة الخاصة بالنساء كما في أحدث الصالات الرياضية النسائية يمدينة الدمام.

المثير في الأمر أنها ليست الرياضات النسائية البسيطة مثل الركض أو بعض التدريبات اليومية بل اختارت التحدي الأصعب وهو ممارسة الرياضات الثقيلة التي طالما احتكرها الرجال مثل رفع الأوزان والأثقال.