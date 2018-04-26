الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجية لمعالجة "نشر الأخبار الكاذبة "

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لها لمحاربة الأخبار الكاذبة، ويتعلق الأمر بوضع برنامج لما يطلق عليه بالممارسات الجيدة في نطاق نشر الأخبار و إذاعتها و إبلاغها أيضا. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستعد قواعد للممارسات الخاصة بالمعلومات المضللة بحلول يوليو تموز ستتضمن إجراءات لمنع انتشار الأخبار الكاذبة مثل زيادة مراقبة منصات الإعلانات. ويتم ذلك عبرتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
كما تطمح المفوضية الأوروبية، إلى إنشاء شبكة أوروبية لتعقب الأخبار والتحقق من مصادر نشرها،عبر تحديد آليات تسهم في محاربة الأخبار الزائفة أولا وتحفيز نشر الأنباء ذات المصداقية.
ووفقا للمفوض الأوروبي المعني بالأمن إن محاربة الأخبار الزائفة تعتبر معركة حقيقية في أوجه المعلومات الخاطئة والمغرضة على حد سواء.
جوليان كينج ، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن
إننا نبذل قصارى جهدنا فعلا عبر معركة، جديدة نخوضها دون أي نوع من الالتزام.
المفوضية الأوروبية تطمح إلى إنشاء شبكة أوروبية لتعقب حقائق الأخبار المنشورة والمذاعة على حد سواء. لقد أنشأت بروكسل إطارا يضم مجموعة من الخبراء حول التفكير في عواقب نشر الأخبار الكاذبة، وتكمن أهمية عملهم في التفكير في تداعيات هذه الظاهرة، واقتراح الحلول الناجعة. في 25 مايو 2018 ، ستدخل لائحة حماية البيانات الجديدة المعتمدة في العام 2015 حيز التنفيذ وتقوم مهمتها على أن تحد بشكل كبير من طبيعة المعلومات التي يمكن أن تخزنها شبكات التواصل الاجتماعية ومنصات أخرى على الإنترنت.
الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لوقف الأخبار الكاذبة
هذا ويتعين على كبرى شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل تكثيف جهودها لمعالجة انتشار الأخبار الكاذبة على الإنترنت خلال الشهور الستة المقبلة وإلا ستواجه احتمال فرض الاتحاد الأوروبي لمزيد من الإجراءات التنظيمية.
في يناير / كانون الثاني ، توصلت دراسة علمية أجرتها مؤسسة إيدلمان المعنية بالتسويق إلى أن الخوف من الأخبار المزيفة قد يهز مكامن الثقة في في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. وقالت استبيانات قامت بها الدراسة أن أغلبية من تم استطلاع آرائهم أي بنسبة 59 بالمئة من الناس تقول إنه من الصعوبة بمكان معرفة ما إذا كانت الأخبار مستقاة من مصادر تعد أهلا للثقة و المصداقية.الدراسة أجرت استطلاعات طالت 33 ألف شخص.
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الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لوقف الأخبار الكاذبة