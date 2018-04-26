خامنئي: على الدول الإسلامية أن تتحد ضد أمريكا

نسب التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الخميس إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي دعوته الدول الإسلامية للوقوف صفاً واحدا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن طهران لن ترضخ أبداً لما وصفه "بالبلطجة".
وأضاف خامنئي "قاومت الأمة الإيرانية بنجاح محاولات البلطجة من جانب أمريكا وقوى أخرى متغطرسة وسنواصل المقاومة... على كل الدول الإسلامية أن تتحد ضد أمريكا وغيرها من الأعداء".
وانتقد خامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقوله يوم الثلاثاء إن بعض دول الشرق الأوسط "لن تصمد أسبوعاً" دون حماية أمريكية.
وقال خامنئي "مثل هذه التصريحات تحط من قدر المسلمين... للأسف هناك حرب في منطقتنا بين دول إسلامية. الحكومات الرجعية في بعض الدول الإسلامية تتقاتل مع دول أخرى".
وتخوض إيران والسعودية منذ فترة طويلة حربا بالوكالة وتتنافسان على النفوذ الإقليمي في دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن.