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كيم جون أون أول زعيم لكوريا الشمالية يجتاز خط الهدنة بين الكوريتين

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كيم جون أون أول زعيم لكوريا الشمالية يجتاز خط الهدنة بين الكوريتين

كيم جون أون أول زعيم لكوريا الشمالية يجتاز خط الهدنة بين الكوريتين
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عند خط الهدنة الفاصل بين البلدين الجارين منذ نحو سبعين سنة، يلتقي الجمعة في قمة غير عادية والأولى من نوعها رئيس كوريا الجنوبية مون جي-إن وزعيم كوريا لشمالية كيم جونغ أون، في بيت السلام بقرية "بانمونجوم" الحدودية الفاصلة في "الخط 38 المتوازي" في منطقة نزع السلاح بين الكوريتين.

انتشرت القوات الخاصة في كل زاوية من مكان انعقاد القمة التي تعد تحضيرية ومفصلية معا قبل قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية الشاب الذي سيجتاز الحدود لمئات الأمتار بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة بنصف ساعة بتوقيت غرينتش عند التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وهو أول زعيم كوري شمالي يجتاز الحدود بعد الحرب الكورية بين 1950-1953.

2800 صحفي سجلوا لتغطية الحدث الأكبر للقمة الأولى بين الجارين منذ أكثر من عشر سنين، وقد افتتح المركز الإعلامي في ألسان بضواحي عاصمة كوريا الجنوبية سيؤل.

في قمة كسر الجليد يناقش المسؤولان الكبيران عددا من القضايا يتصدرها برنامج التسليح النووي لبيونغ يانغ، تنعقد القمة وسط ترحيب عالمي مدعوما بالإشارات التصالحية ورياح التغيير من بيت السلام عله يلم في وقت لاحق شمل العائلات على طرفي الحدود.

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