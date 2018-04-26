بالفيديو: القائد العسكري خليفة حفتر يعود إلى ليبيا

بث تلفزيون ليبي اليوم، الخميس، لقطات لوصول القائد العسكري خليفة حفتر، أبرز شخصية في شرق ليبيا، إلى بنغازي بعد غياب لمدة أسبوعين تلقى خلالهما العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.

ووصل حفتر إلى مطار بنغازي قادماً على متن رحلة طيران قادمة من القاهرة، وهتف الحشد مرحباً به فور نزوله من الطائرة.