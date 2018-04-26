بالفيديو: القائد العسكري خليفة حفتر يعود إلى ليبيا

بث تلفزيون ليبي اليوم، الخميس، لقطات لوصول القائد العسكري خليفة حفتر، أبرز شخصية في شرق ليبيا، إلى بنغازي بعد غياب لمدة أسبوعين تلقى خلالهما العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.
ووصل حفتر إلى مطار بنغازي قادماً على متن رحلة طيران قادمة من القاهرة، وهتف الحشد مرحباً به فور نزوله من الطائرة.
وبعيد وصوله أكد حفتر أمام عدد من كبار ضباط الجيش الليبي أن حالته الصحية جيدة وأضاف جالساً أمام طاولة وضعت عليها ميكروفونات "يجب أن أخاطبكم واقفاً ولكني مضطر إلى الجلوس".
وأشار حفتر إلى أنه لن يجيب على أولئك الذين يطلقون الإشاعات عن حالته الصحية مؤكداً لمؤيديه في الوقت عينه أنهم ليسوا مسؤولين عن هؤلاء.
وتعيش ليبيا حالة من الانقسام الشديد بين شقيها الغربي والشرقي بعد انتهاء حقبة الرئيس السابق، الراحل معمر القذافي، التي دامت نحو أربعة عقود من الزمان.
وكان حفتر أحد الضباط الذين انقلبوا على القذافي قد وعد بتحرير طرابلس من الإسلاميين وهو بالمناسبة مدعوم من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والإمارات العربية المتحدة.
ومنذ العام 2016 نجحت القوات التابعة لحفتر بالسيطرة على موانئ النفط والحقول الرئيسية لجهة الشرق، حيث مركز الثروة النفطية الليبية.
ولكن شخصية حفتر لا زالت جدلية في الوسط الليبي، حيث يرى فيه البعض عسكرياً من الطراز القديم يريد إعادة فرض الأمن في ليبيا عبر نظام قمعي وسلطوي، كما يقول هؤلاء إنه يتهم جميع معارضيه، حتى السياسيين، بالإرهابيين.