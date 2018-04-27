اليونان تتجه نحو الانتعاش الاقتصادي..وتودع التقشف..ما الذي جرى؟

بعد الزيارة التي قام بها رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر إلى أثينا، أعلن خلالها المسؤول الأوروبي أن اليونان ستعرف مزيدا من الازدهار بشأن تسارع الإجراءات بشأن برامج الإنقاذ التي تعتمدها اليونان لتحقيق التنمية المستدامة، بسبب الظروف المالية العسيرة تلك التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة. ولعب الاتحاد الأوروبي دورا بارزا من أجل تحفيز الاقتصاد المتعثر بسبب الديون التي أثقلت حكومة تسيبراس اليونانية. هذا وعبر المسؤولون في منطقة اليورو عن تفاؤلهم بالمستقبل الاقتصادي لليونان و الذي من شانه أن يحفز -بنظرهم-انتعاشا اقتصاديا لمنطقة اليورو برمتها.ولكنهم دعوا في الوقت نفسه، إلى مواصلة اليونان للإصلاحات بعد نهاية أجل برنامج الإنقاذ.