الرئيس الروماني يطالب رئيسة الحكومة بالاستقالة بسبب القدس

وقال يوهانيس في بيان "السيدة دانتشيلا لا تتصرف بشكل يناسب منصب رئيس وزراء رومانيا وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى رومانيا. لذلك أطلب علنا استقالتها".

طلب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس اليوم الجمعة، من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا الاستقالة بعد أن زارت إسرائيل وأعربت عن موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى القدس، دون استشارته في الأمرين.

كانت حكومة رومانيا قد أيدت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مما دفع يوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وبموجب دستور البلاد، فإن القرار النهائي لنقل السفارة بيد الرئيس الذي قال إنه لم يستشر في الأمر.

وكانت دانتشيلا قد قامت بزيارة دولة إلى إسرائيل هذا الأسبوع دون أن تستشير الرئيس أيضا قبل السفر.

الحكومة الرومانية تقتدي بأمريكا

وإذا تمت الخطوة ستكون رومانيا من بين أول الدول التي تحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب حلفاء واشنطن العرب واستياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

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وقال ليفيو دراغنا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيس مجلس النواب لمحطة (أنتينا 3) التلفزيونية الخاصة في وقت متأخر ليل الخميس "أمس وافقت الحكومة على مذكرة لبدء إجراءات النقل الفعلي للسفارة من تل أبيب إلى القدس".

ويحكم دراغنا قبضته على الحزب الحاكم وينظر إليه على أنه المسؤول فعليا عن الحكومة.

وأكدت رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا يوم الجمعة التصديق على المذكرة لكنها قالت إن مضمونها سري ولا يمكن الكشف عنه بعد.

وقالت للصحفيين "تم التصديق على مذكرة في اجتماع للحكومة... سنعقد محادثات فيما بعد".

مدى شرعية القرار

بموجب القانون الروماني فإن الرئيس كلاوس يوهانيس هو صاحب القرار النهائي لنقل السفارة . وينتمي يوهانيس إلى تيار الوسط وقد قال إنه لم تجر استشارته في الأمر.

وقال الرئيس يوهانيس في بيان يوم الجمعة إنه لم يجر إبلاغه أو استشارته في القرار وحث الحكومة والأطراف السياسية الرئيسة في البلاد على التحلي "بالمسؤولية والفطنة فيما يتعلق بقرارات السياسة الخارجية المهمة التي لها تأثير استراتيجي خاصة على الأمن الوطني".

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وأضاف الرئيس في البيان "يود الرئيس أن يعيد إلى الأذهان أن هناك سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... التي تطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من بين أمور أخرى عدم إقامة بعثات دبلوماسية في القدس".

وقال "ونتيجة لذلك فإن نقل سفارة رومانيا قد ينضوي على انتهاك للقانون الدولي ذي الصلة".

مناورة دبلوماسية مكشوفة

وقالت وزارة الخارجية إن المذكرة ليست سوى بداية عملية تشاور موسعة وإنها تسعى لتحديد أفضل طريقة تتصرف بها البلاد. وأضافت أن موقف رومانيا حيال القضية الإسرائيلية الفلسطينية "متوازن بشكل تقليدي ويتضمن ... الاعتراف بدولة فلسطين".

ويوم الخميس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ست دول على الأقل تبحث نقل سفاراتها إلى القدس. ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية يوم 14 مايو/أيار.

وذكر دراغنا "هذه البادرة من جانبنا لها قيمة رمزية هائلة... لإسرائيل الدولة التي لها تأثير كبير بشكل لا يصدق في العالم والتي تربطنا بها علاقة خاصة منذ سنوات عديدة".

وتابع "نقل السفارة إلى القدس يمكن.. وأعتقد أنه سيحقق منافع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لرومانيا ويجب أن نغتنم هذه الفرصة الكبيرة".