ذكرت صحيفة جيروسليم بوست أن وزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت أعطى تعليماته إلى المسؤولين البارزين في وزارته ببدء عملية التخطيط والموافقة على بناء حي جديد لسفارات دول لدى إسرائيل في القدس المحتلة، وأنه سيشرع فورا في البحث عن موقع مناسب لسفارات عدة، في المدينة المقدسة التي تعتبرها الدولة العبرية عاصمتها الأبدية والموحدة.
"مدينة ترامب": اسم الحي الجديد المتوقع تشييده لسفارات لدى إسرائيل في القدس المحتلة
"مدينة ترامب": اسم الحي الجديد المتوقع تشييده لسفارات لدى إسرائيل في القدس المحتلة
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ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من إعلان الإدارة الأمريكية القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها إليها، كما يأتي قبيل صدور تصريحات في دول أخرى مثل جمهورية التشيك وهندوراس بشأن نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس إضافة إلى قرار رئيس وزراء رومانيا الذي يلقى معارضة رئيس البلاد بنقل سفارة بوخارست إلى القدس.
وتقول الصحيفة أن الوزير الإسرائيلي اقترح أسماء لتطلق على المنطقة التي ستشيد فيها السفارات، وكان اقترح في البداية اسم "حي السفارات"، ولكنه قال لاحقا إنه ربما يقرر اختيار اسم "مدينة ترامب" بدلا من ذلك، بعد أن استهل الحديث عن نقل سفارة بلاده إلى القدس الشهر المقبل. وتضيف جيروسليم بوست أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح اسم ترامب، فقد كان وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن في ديسمبر الماضي أنه سيطلق اسم الرئيس الأمريكي على محطة قطارات سيتم بناؤها مستقبلا قرب حائط البراق للمسجد الأقصى.