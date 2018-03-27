وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المسجد الأقصى

في خطوة وصفت بأنها رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وقيادته، قام وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة بزيارة إلى المسجد الأقصى. وقال بوريطة عقب أداء الصلاة في المسجد الأقصى: "هذه رسالة لإثارة الانتباه.. حتى إذا كانت الظروف صعبة لا تعني الاستسلام"، وأضاف الوزير: "الهوية العربية الإسلامية لهذه المدينة هي جزء منا جميعا كعرب وكمسلمين".

ووصل وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي إلى المسجد الأقصى برفقة مدير عام دائرة الأوقاف عزام الخطيب والسفير الفلسطيني في المملكة المغربية جمال الشوبكي، وكان في استقباله وزير شؤون القدس عدنان الحسيني والشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى.