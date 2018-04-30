السعودية تبدأ محاكمة أردنيين اثنين للتجسس لصالح الموساد

قالت قناة العربية التلفزيونية الفضائية يوم الاثنين إن محكمة سعودية بدأت محاكمة أردنيين اثنين متهمين بالتجسس على المملكة لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وكتبت قناة العربية على موقعها الإلكتروني أن الاتهامات التي تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة فيها تشمل التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي أثناء الحج قبل أربعة سنوات والتعاطف مع تنظيم الدولة الإسلامية من خلال التواصل مع أحد مؤيدي التنظيم.
ولم تقدم القناة مزيدا من التفاصيل عن القضية.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل. وتصر منذ سنوات على أن تطبيع العلاقات مشروط بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب العام 1967، ومنها الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
ومع ذلك فقد غذت زيادة التوتر بين طهران والرياض التكهنات بأن المصالح المشتركة ربما تدفع السعودية وإسرائيل للعمل معا ضد ما تعتبرانه تهديدا إيرانيا مشتركا.
وفي مؤشر على ما يبدو على شيء من تحسن العلاقات بين البلدين، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان إن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم.
وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى إسرائيل الشهر الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد جهود استمرت عامين.
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