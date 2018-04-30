متى سنسافر بطائرات مصنوعة من مواد طبيعية؟

اليوم، معظم الطائرات الحديثة مصنوعة من الألمنيوم وألياف الكربون أو الألياف الزجاجية المركبة. يبدو أنه لا يوجد بديل واضح لهذه المواد في الهياكل الأساسية للطائرات، لكن ماذا عن هياكلها الثانوية أو تصاميمها الداخلية التي لا تحتاج إلى أن تكون قوية؟

"هنا، داخل الطائرة، يمكننا أن نرى بعض المواد التي نحاول استبدالها بمواد من مصدر حيوي: قد تكون لوحات السقف، والألواح الجانبية، والصناديق. انها مصنوعة من مادة من هذا النوع خفيفة الوزن بسطح من الألياف الزجاجية، ونأمل استبدالها بألياف طبيعية من نباتات الكتان "، يقول جون باشمان، منسق مشروع ECO-COMPASS.

الألياف الطبيعية أخف من ألياف الكربون. فهي تتطلب طاقة أقل لإنتاجها، ولا تعتمد على مصادر غير متجددة، وأفضل لتخفيف الضوضاء. يحاول العلماء في مشروع بحث أوروبي - صيني استخدام هذه المزايا. انهم يصممون مركبات صديقة للبيئة تعتمد على ألياف الكتان وألياف الكربون المعاد تدويرها والراتنجات الحيوية. يتم تعديل الوصفات للاقتراب من الخصائص المطلوبة.

أهمية الجودة

لمعرفة كيفية تفاعل هذه المواد الجديدة في ظروف الطيران ، يقوم الباحثون بإجراء اختبارات، لا سيما في مختبر INEGI في بورتو. نحن نشهد تجربة حيث يمكننا رؤية مجال التشوه لعينة تخضع لقوة الشد.

"الجودة الأهم التي نود تحسينها في هذه المواد هي قابلية الاشتعال، نريد أيضًا تغيير الخصائص الميكانيكية عن طريق تعزيز الالتصاق بين الألياف والراتنج، ونحاول دائمًا التأكد من أن المواد الجديدة أخف من ما لدينا الآن "، يقول جون باشمان، منسق مشروع ECO-COMPASS.