فيديو: مصرية تصفع سائق سيارة أجرة تحرش بها جنسيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو ألتقطته إحدى السيدات، وهي تصيح غضبا في وجه سائق سيارة أجرة تحرش بها جنسيا، قبل أن تقوم بصفعه على وجهه وتصوير الحادثة باستخدام هاتفها المحمول.

وبدا السائق هادئا في الشريط الذي تزيد مدته على الدقيقة والنصف، محاولا الدفاع عن نفسه قائلا إنه لم يقصد، في حين تؤكد المرأة أنه وضع يده على أردافها، حين كانت تجلس إلى جواره في السيارة.