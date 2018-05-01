فيديو: مصرية تصفع سائق سيارة أجرة تحرش بها جنسيا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو ألتقطته إحدى السيدات، وهي تصيح غضبا في وجه سائق سيارة أجرة تحرش بها جنسيا، قبل أن تقوم بصفعه على وجهه وتصوير الحادثة باستخدام هاتفها المحمول.
وبدا السائق هادئا في الشريط الذي تزيد مدته على الدقيقة والنصف، محاولا الدفاع عن نفسه قائلا إنه لم يقصد، في حين تؤكد المرأة أنه وضع يده على أردافها، حين كانت تجلس إلى جواره في السيارة.
وتصر المرأة في حديثها على الذهاب إلى قسم الشرطة، قبل أن تمر سيارة شرطة بالصدفة إلى جانبها، فتوقفهم لشرح ما تعرضت له.
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وأخرجت السيدة هاتفها المحمول لتصور الحدث، ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع بين المستخدمين.
وكانت الأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة برازيلية تعني بالمساواة بين الجنسيين قد أقاما مؤخرا استطلاعا للرأي في مصر، كشف عن أن 43% من الرجال في مصر يعتقدون أن النساء يحببن أن يتم التحرش بهن جنسيا.
يذكر أن قانون العقوبات المصري يعاقب بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيها مصريا لكل من يتحرش لفظيا بأنثى، بينما تم تغليظ العقوبة في حالة التحرش الجسدي لتصل إلى السجن عام على الأقل، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جينه مصري.